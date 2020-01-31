Путин выразил готовность помочь властям КНР в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил готовность оказать помощь в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике президент Российской Федерации Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим», — говорится в послании президента.

Путин отметил, что российские ведомства ориентированы на тесное сотрудничество со структурами Китая для скорейшего решения общей проблемы. Российский лидер выразил уверенность, что благодаря решительным мерам со стороны властей КНР распространение коронавируса будет остановлено.