Навальный «молодит» Соболь для целевой аудитории в преддверии выборов в Госдуму

Неудачная избирательная кампания в Мосгордуму сильно ударила по положению ФБК и штабам Навального. Для участия членов команды ФБК в выборах в Госдуму в 2021 году блогеру необходимо восстановить позиции, в том числе, необходимо обновить команду пиарщиков, которая не очень успешно справилась в 2019 году.

В среду, 29 января, директор ФБК Иван Жданов объявил о поиске новых сотрудников — организация ищет «DevOps-инженера, юриста, SMM и не только». Nation News напоминает, что либералы уже вдоволь наелись президентских обещаний Навального и банально повзрослели.

Теперь перед блогером стоит задача привлечь внимание молодежи, которой не интересны ни политические скандалы, ни пересчет чужих денег. 43-летний Навальный понимает, что уже староват, поэтому активно продвигает лица более молодых подопечных.

Так, на выборах в Мосгордуму звездой оппозиции неожиданно стала невзрачная Любовь Соболь. Несмотря на летние провалы, Навальный решил двигать на выборы в 2021 году именно ее.

Журналисты не исключают, что Навальный увидел в провале Соболь шанс пополнить ряды своей аудитории по старой схеме – школьниками и подростками. Если летом 2019 года Соболь активно пиарила себя как молодую и заботливую мать, то теперь стремительно «помолодела».

Так, 29 января в своем Twitter-аккаунте Соболь прокомментировала переход форварда футбольного клуба «Крылья Советов» Александра Соболева в столичный «Спартак». Уже 30 января о ее «экспертном мнении» написало Sports.ru. Футбольных фанатов — в основном учащиеся старших классов, колледжей и университетов, отмечают журналисты.

По этой же схеме юрист ФБК обрабатывает еще одно перспективное направление – любителей онлайн-игр. так, 30 января Соболь внезапно прокомментировала запись известного среди молодежи Twitter-блогера Lolichanx. Протеже Навального прокомментировала запись об игре World of Warcraft.

Как в случае со «Спартаком», комментарий подхватили профильными СМИ. Nation News не исключает, что такими темпами пиарщики Соболь вскоре могут превратить ее в фанатку популярных сериалов. Но как выяснилось, ни Навальный, ни Собольне разбираются в молодежных темах, и их комментарии выглядят, мягко говоря, глупо.