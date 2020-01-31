Детей, брошенных отцом в Шереметьево, отправили домой под опеку бабушки

Уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова рассказала, что дети, оставленные отцом в аэропорту Шереметьево с запиской в рюкзаке, отправлены домой на Дальний Восток.

Омбудсмен заявила, что такое развитие событий означает для детей начало новой жизни: одного из них отправят в новую школу, а второго в детский сад. Старший из мальчиков планирует заниматься фортепьяно или спортом. Временную опеку оформили на бабушку детей.

«Но самое главное — рядом должен быть человек, который их не оставит. Дети теперь будут жить вместе с бабушкой, на нее оформляется временная опека», — сообщила Кузнецова в Инстаграме.

По приезду мальчики отдохнут в социально-реабилитационном центре, после чего отправятся жить к бабушке. Кузнецова хочет, чтобы у детей началась новая жизнь, а также пожелала изменения ситуации с социальной помощью семьям в Хабаровском крае и других регионах России.

Напомним, родной отец оставил мальчиков 2011 и 2014 годов рождения в московском аэропорту, положив им в рюкзак записку о том, что его финансовое положение не позволяет о них заботиться. Позже мать детей заявила о побоях со стороны мужа и сообщила, что он запретил ей общаться с детьми. Отец малышей сам явился в полицию после того, как его стали разыскивать: он находился в Ростовской области.