Военный эксперт заявил, что РФ и Сирии приходится наводить порядок в Идлибе из-за Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии во время выступления в Анкаре. Президент вновь обвинил Россию и САР в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта, сообщает Федеральное агентство новостей.
Напомним, что в ноябре 2019 года Турция и Россия договорились о создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и совместном патрулировании региона. В Идлибской зоне деэскалации 9 января 2020 года был введен режим прекращения огня, который сирийская армия была вынуждена нарушить чуть позже, когда боевики многократно сами открывали огонь.
По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, с момента «прекращения огня» в результате обстрелов боевиков погибли более 70 мирных жителей, более 150 получили ранения. В пятницу, 31 января, Эрдоган заявил, что Турция готова готова вновь начать боевые действия в зоне деэскалации в Идлибе для предотвращения нападений на мирных жителей, которые якобы совершают солдаты Сирийской арабской армии (САА).
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства по Сирии.
«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны», — отметил Песков.
На встрече в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, направленный на стабилизацию зоны деэскалации в Идлибе. Турецкая сторона так и не выполнила свою часть обязательств – террористы не были выведены с демилитаризованной зоны. Движение по стратегической дороге М5 Дамаск — Хама — Алеппо не восстановлено.
За последние два года несколько десятков конвоев с боеприпасами и вооружением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам», было направлено Анкарой в провинцию Идлиб. Турция не следовала договоренностям, которые были достигнуты в Сочи, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.
«Турция в лице Эрдогана брала на себя обязательства обеспечить разоружение боевиков и ликвидацию террористов на территории провинции Идлиб. Сделано этого Турцией не было», — отметил эксперт.
Заявления Эрдогана носят политически ангажированный характер, считает Коротченко. Из-за того, что Анкара не выполнила свои обязательства, России и Сирии теперь приходится самим наводить порядок в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. Провинция по сей день остается очень опасным местом, добавил эксперт.
«Идлиб как гнездо террористов абсолютно никого не устраивает. Именно оттуда осуществляются налеты беспилотников боевиков на нашу авиабазу Хмеймим. Оттуда идет трансферт оружия, террористических угроз. Поэтому турецкие претензии неуместны. Прежде всего Анкаре надо критиковать саму себя. В любом случае, мы готовы к конструктивному диалогу и взаимодействию», — заключил Коротченко.