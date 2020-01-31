Военный эксперт заявил, что РФ и Сирии приходится наводить порядок в Идлибе из-за Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии во время выступления в Анкаре. Президент вновь обвинил Россию и САР в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта, сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, что в ноябре 2019 года Турция и Россия договорились о создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и совместном патрулировании региона. В Идлибской зоне деэскалации 9 января 2020 года был введен режим прекращения огня, который сирийская армия была вынуждена нарушить чуть позже, когда боевики многократно сами открывали огонь.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, с момента «прекращения огня» в результате обстрелов боевиков погибли более 70 мирных жителей, более 150 получили ранения. В пятницу, 31 января, Эрдоган заявил, что Турция готова готова вновь начать боевые действия в зоне деэскалации в Идлибе для предотвращения нападений на мирных жителей, которые якобы совершают солдаты Сирийской арабской армии (САА).

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства по Сирии.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны», — отметил Песков.

На встрече в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, направленный на стабилизацию зоны деэскалации в Идлибе. Турецкая сторона так и не выполнила свою часть обязательств – террористы не были выведены с демилитаризованной зоны. Движение по стратегической дороге М5 Дамаск — Хама — Алеппо не восстановлено.

За последние два года несколько десятков конвоев с боеприпасами и вооружением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам», было направлено Анкарой в провинцию Идлиб. Турция не следовала договоренностям, которые были достигнуты в Сочи, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Турция в лице Эрдогана брала на себя обязательства обеспечить разоружение боевиков и ликвидацию террористов на территории провинции Идлиб. Сделано этого Турцией не было», — отметил эксперт.

Заявления Эрдогана носят политически ангажированный характер, считает Коротченко. Из-за того, что Анкара не выполнила свои обязательства, России и Сирии теперь приходится самим наводить порядок в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. Провинция по сей день остается очень опасным местом, добавил эксперт.