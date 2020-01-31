Проект «Невская проза» познакомит россиян с современной петербургской литературой

Люди устали от новостей, поэтому пришла идея развивать неновостной формат. Такими словами главный редактор издания «Невские новости» Тимофей Шабаршин поприветствовал гостей пресс-конференции, посвященной старту культурологического проекта «Невская проза».

Петербуржцы познакомятся с работами писателей-современников через аудиокниги, в которых автор лично прочитает произведение и расставит акценты так, как он задумал при написании текста. Одна из задач «Невской прозы» — сохранить авторское прочтение текста.

«Запись живая. Мы это делали для того, чтобы у слушателя не возникало стерильности, ощущения, что он слушает аудиокнигу», — объяснил Тимофей Шабаршин.

Директор Петербургского Дома писателя Евгений Лукин назвал оригинальным проект. По его словам, литературную среду обделяют вниманием, а многие писатели не могут самостоятельно заниматься пиаром, поэтому проект, безусловно, нужен.

«Многие из них интроверты, это тоже надо учитывать», — считает писатель.

Формат аудиокниги приобретает все большую популярность, продолжила креативный директор и автор проекта Виктория Черножукова. По ее мнению, известные писатели публикуют произведения в интернете и люди покупают их книги. Однако широкий круг читателей не знает, что сейчас происходит в современной петербургской литературе.

«Чтобы познакомить читателя с современной петербургской литературой, мы решили сделать такой проект», — объяснила Виктория Черножукова.

Председатель секции прозы Союза писателей Петербурга Павел Алексеев добавил, что многие великие прозаики уже умерли, поэтому невозможно услышать авторское звучание их произведений. По его словам, часто произведение хочется именно услышать, поскольку глазами всего не уловить.

Согласился с таким мнением и заместитель председателя Союза писателей Петербурга Сергей Арно, который отметил, что сожалеет об отсутствии подобного проекта при жизни Бориса Стругацкого.

«У нас сейчас много писателей "в возрасте". Очень здорово сохранить их голос, их облик. Это здорово как для нас, так и для следующих поколений», — резюмировал он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня», как отбирают писателей для проекта, авторы «Невской прозы» объяснили, что им помогают эксперты и члены Союза писателей Петербурга.