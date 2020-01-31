Проект «Невская проза» познакомит россиян с современной петербургской литературой
Люди устали от новостей, поэтому пришла идея развивать неновостной формат. Такими словами главный редактор издания «Невские новости» Тимофей Шабаршин поприветствовал гостей пресс-конференции, посвященной старту культурологического проекта «Невская проза».
Петербуржцы познакомятся с работами писателей-современников через аудиокниги, в которых автор лично прочитает произведение и расставит акценты так, как он задумал при написании текста. Одна из задач «Невской прозы» — сохранить авторское прочтение текста.
«Запись живая. Мы это делали для того, чтобы у слушателя не возникало стерильности, ощущения, что он слушает аудиокнигу», — объяснил Тимофей Шабаршин.
Директор Петербургского Дома писателя Евгений Лукин назвал оригинальным проект. По его словам, литературную среду обделяют вниманием, а многие писатели не могут самостоятельно заниматься пиаром, поэтому проект, безусловно, нужен.
«Многие из них интроверты, это тоже надо учитывать», — считает писатель.
Формат аудиокниги приобретает все большую популярность, продолжила креативный директор и автор проекта Виктория Черножукова. По ее мнению, известные писатели публикуют произведения в интернете и люди покупают их книги. Однако широкий круг читателей не знает, что сейчас происходит в современной петербургской литературе.
«Чтобы познакомить читателя с современной петербургской литературой, мы решили сделать такой проект», — объяснила Виктория Черножукова.
Председатель секции прозы Союза писателей Петербурга Павел Алексеев добавил, что многие великие прозаики уже умерли, поэтому невозможно услышать авторское звучание их произведений. По его словам, часто произведение хочется именно услышать, поскольку глазами всего не уловить.
Согласился с таким мнением и заместитель председателя Союза писателей Петербурга Сергей Арно, который отметил, что сожалеет об отсутствии подобного проекта при жизни Бориса Стругацкого.
«У нас сейчас много писателей "в возрасте". Очень здорово сохранить их голос, их облик. Это здорово как для нас, так и для следующих поколений», — резюмировал он.
Отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня», как отбирают писателей для проекта, авторы «Невской прозы» объяснили, что им помогают эксперты и члены Союза писателей Петербурга.
«На самом деле вопрос очень интересный, потому что речь идет об отборе и критериях. Это очень серьезно. Чего греха таить в самих Союзах писателей присутствуют писатели, которые совсем не писатели. Просто ситуация изменилась. Если до 1991 года в Союз было сложно вступить и многие достойные люди оказывались за бортом, то сейчас все гораздо легче. Но, что произошло. Молодежь, особенно мужчины, все ушли в бизнес, ушли зарабатывать деньги. В большей степени литературой занимается прекрасный пол, стихи пишут и прочее, но все происходит тогда, когда люди выходят на пенсию. Все хотят поделиться воспоминаниями. Вот я вам сейчас такой афоризм подарю: "Бабушка наша немного с приветом, вышла на пенсию, стала поэтом". Вот это все сплошь и рядом. Поэтому понятна осторожная позиция редакции, потому что задача — представить достойную литературу, поэтому отбор, безусловно, очень важная вещь», — резюмировал Евгений Лукин.