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19:37   31 Января 2020
Россия

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в России

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обращения россиян по поводу повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 31 января.

«ФАС проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти обращаются к аптечным сетям и производителям, чтобы они не воспользовались ситуацией с коронавирусом и не завышали цены.

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Автор: Арсений Аскольский
#фас #маски

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