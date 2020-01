ПАСЕ не обещает России легкую жизнь

Проходившую в Страсбурге с 27 января по 31 января зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сайте Госдумы называют для России успешной и результативной. Полномочия российской делегации восстановлены в полном объеме с 2014 года, когда ее лишили права голоса из-за внутриукраинского конфликта. Вопреки протестам традиционных критиков Москвы из Прибалтики, Польши и Украины за полноправное участие россиян в работе ассамблеи проголосовали 96 членов ПАСЕ, против — 44 и 7 воздержались.

