ПАСЕ не обещает России легкую жизнь
Проходившую в Страсбурге с 27 января по 31 января зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сайте Госдумы называют для России успешной и результативной. Полномочия российской делегации восстановлены в полном объеме с 2014 года, когда ее лишили права голоса из-за внутриукраинского конфликта. Вопреки протестам традиционных критиков Москвы из Прибалтики, Польши и Украины за полноправное участие россиян в работе ассамблеи проголосовали 96 членов ПАСЕ, против — 44 и 7 воздержались.
By 96 votes to 44, with 7 abstentions, the @CoE Assembly has ratified the credentials of the Russian delegation after they were challenged at the opening of the session. Watch the debate:https://t.co/btZ3pSV9WZ Voting result:https://t.co/k7BuYkY22j Full text coming shortly... pic.twitter.com/HfOVvXRxYR— PACE (@PACE_News) January 29, 2020
Еще одним позитивным моментом для имиджа России стало избрание главы российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого одним из вице-спикеров ПАСЕ. Не смотря на попытки украинской делегации этого не допустить, его кандидатуру поддержали 132 парламентария против 117 из 252 участвовавших в голосовании.
«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку», — заявил Толстой прессе после оглашения итогов голосования.
И снова Крым
Не обошлось в картине триумфального возвращения России в европейскую парламентскую жизнь с возможностью влиять на повестку без доли драматизма. Ассамблея признала недостаточными российские усилия в области развития демократии и прав человека. В принятой 31 января резолюции ПАСЕ, в частности, содержатся требования выполнять минские соглашения и вернуть Украине «аннексированный» Крым, статус которого, Москва, как известно, обсуждать не намерена. Член делегации ПАСЕ, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня» связал поднятую крымскую тему с проявлением антироссийских сил, которые снова пытаются «уколоть нашу страну» и настроить против РФ европейскую общественность.
«Главным итогом было то, что несмотря на то, что ожидаемо полномочия нашей делегации были оспорены, тем не менее и соответствующий комитет ПАСЕ и впоследствии сама ассамблея поддержали большинством голосов полномочия нашей страны в полном объеме, а вслед за этим избрала главу нашей делегации вице-спикером ассамблеи. Я думаю, что это самый лучший ответ на все резолюции, которые принимались и я уверен, что еще будут приниматься с антироссйским настроением. <…>
Мы рады, что здравомыслящее большинство членов ПАСЕ все-таки возобладало над этими мелкими выкриками. Мы продолжаем работать и будем делать все, чтобы было меньше подобных резолюций», — оценил итоги зимней сессии парламентарий.
В отличие от народного избранника доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин испытывает сдержанный оптимизм в оценке итогов сессии. Как отметил эксперт, избрание Толстого прошло со скрипом: с незначительным перевесом голосов его кандидатуру утвердили только во втором туре в то время, как других 15 вице-президентов избрали в первом туре подавляющим большинством.
«Это говорит о том, что по-прежнему сохраняется оппозиция России в рядах парламентской ассамблеи, и это значит, что легкой жизни не будет. Тем более, видите, опять достали старую резолюцию ПАСЕ по мониторингу за Россией, опять воскресили вот эти все требования с возвратом Крыма и урегулирования ситуации на Донбассе. <…>
Да, восстановили нашу делегацию в полном объеме, это на ваш взгляд позитивно, но этого и стоило ожидать, потому что на самом деле в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ нет таких вот санкций, в виде лишения делегации права голоса там или каких- то других моментов ее деятельности, в связи с какими-то политическими событиями», — говорит Топорнин.
Холодные встречи
Говорить о конструктивной повестке в работе российской делегации пока преждевременно, полагает Топорнин. У России в ПАСЕ мало друзей. Визиты московской делегации оказываются в центре внимания в контексте конфликтов с украинскими депутатами из-за Крыма и Донбасса. Толстой вынужден парировать выпады, как это было во время его выступления на осенней сессии в Cтрасбурге. Тогда в зал заседаний пробрался активист и попытался сорвать выступление парламентария.
«Нам очень сложно будет реализовывать какую-то конструктивную повестку, потому что российская делегация будет оставаться в меньшинстве. Вот эту ситуацию нужно каким-то образом перебарывать, нужно ее менять чтобы она была позитивной для России. Для этого нужно прикладывать соответствующие усилия, и я надеюсь, что наши депутаты этим займутся. Не только будут заниматься пикировкой с депутатами из Украины», — высказал пожелание Топорнин.
ПАСЕ впереди паровоза
Отдельно в Страсбурге обсуждались поправки в российскую Конституцию. Новые положения реформы основного закона Российской Федерации ассамблея попросила проанализировать Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. ПАСЕ беспокоит идея закрепить в Конституции РФ приоритет национального права над международным. Игорь Лебедев находит интерес ассамблеи оправданным, но пока беспредметным.
«Обсуждать поправки в Конституцию, которые еще не приняты парламентом, не подписаны президентом и не одобрены народом, преждевременно. Мы не можем сейчас сказать, в каком виде они будут прописаны в Конституции, поэтому они немножко сейчас бегут впереди паровоза», — говорит депутат.
Как заметил Топорнин, главенство российских законов над европейскими, в случае принятие соответствующих конституционных поправок, влечет за собой пересмотр юрисдикции Европейского суда по правам человека, решения которого признает Россия будучи членом Совета Европы. Впрочем, существуют нюансы. С 2015 года Конституционный суд РФ вправе частично не признавать решения ЕСПЧ. Игорь Лебедев обсуждение Конституции РФ в Страсбурге связывает с нехваткой политических аргументов у антироссийских сил. Парламентарий убежден, что Европа не вправе навязывать России свое видение фундаментальных законов.
«Никому никакого дела до нашей Конституции быть не должно. Это основной закон нашего государства. Мы же не поднимаем вопрос, какие функции и положения записаны в конституциях других европейских стран. Это их личное и внутреннее дело. Они могут направлять, что угодно и куда угодно, но вряд ли это возымеет какое-то юридическое действие для нашей страны», — заключил депутат.