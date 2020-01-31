ПАСЕ не обещает России легкую жизнь

Проходившую в Страсбурге с 27 января по 31 января зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сайте Госдумы называют для России успешной и результативной. Полномочия российской делегации восстановлены в полном объеме с 2014 года, когда ее лишили права голоса из-за внутриукраинского конфликта. Вопреки протестам традиционных критиков Москвы из Прибалтики, Польши и Украины за полноправное участие россиян в работе ассамблеи проголосовали 96 членов ПАСЕ, против — 44 и 7 воздержались.

By 96 votes to 44, with 7 abstentions, the @CoE Assembly has ratified the credentials of the Russian delegation after they were challenged at the opening of the session. Watch the debate:https://t.co/btZ3pSV9WZ Voting result:https://t.co/k7BuYkY22j Full text coming shortly... pic.twitter.com/HfOVvXRxYR — PACE (@PACE_News) January 29, 2020

Еще одним позитивным моментом для имиджа России стало избрание главы российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого одним из вице-спикеров ПАСЕ. Не смотря на попытки украинской делегации этого не допустить, его кандидатуру поддержали 132 парламентария против 117 из 252 участвовавших в голосовании.

«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку», — заявил Толстой прессе после оглашения итогов голосования.

И снова Крым

Не обошлось в картине триумфального возвращения России в европейскую парламентскую жизнь с возможностью влиять на повестку без доли драматизма. Ассамблея признала недостаточными российские усилия в области развития демократии и прав человека. В принятой 31 января резолюции ПАСЕ, в частности, содержатся требования выполнять минские соглашения и вернуть Украине «аннексированный» Крым, статус которого, Москва, как известно, обсуждать не намерена. Член делегации ПАСЕ, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня» связал поднятую крымскую тему с проявлением антироссийских сил, которые снова пытаются «уколоть нашу страну» и настроить против РФ европейскую общественность.

«Главным итогом было то, что несмотря на то, что ожидаемо полномочия нашей делегации были оспорены, тем не менее и соответствующий комитет ПАСЕ и впоследствии сама ассамблея поддержали большинством голосов полномочия нашей страны в полном объеме, а вслед за этим избрала главу нашей делегации вице-спикером ассамблеи. Я думаю, что это самый лучший ответ на все резолюции, которые принимались и я уверен, что еще будут приниматься с антироссйским настроением. <…> Мы рады, что здравомыслящее большинство членов ПАСЕ все-таки возобладало над этими мелкими выкриками. Мы продолжаем работать и будем делать все, чтобы было меньше подобных резолюций», — оценил итоги зимней сессии парламентарий.

В отличие от народного избранника доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин испытывает сдержанный оптимизм в оценке итогов сессии. Как отметил эксперт, избрание Толстого прошло со скрипом: с незначительным перевесом голосов его кандидатуру утвердили только во втором туре в то время, как других 15 вице-президентов избрали в первом туре подавляющим большинством.

«Это говорит о том, что по-прежнему сохраняется оппозиция России в рядах парламентской ассамблеи, и это значит, что легкой жизни не будет. Тем более, видите, опять достали старую резолюцию ПАСЕ по мониторингу за Россией, опять воскресили вот эти все требования с возвратом Крыма и урегулирования ситуации на Донбассе. <…> Да, восстановили нашу делегацию в полном объеме, это на ваш взгляд позитивно, но этого и стоило ожидать, потому что на самом деле в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ нет таких вот санкций, в виде лишения делегации права голоса там или каких- то других моментов ее деятельности, в связи с какими-то политическими событиями», — говорит Топорнин.

Холодные встречи

Говорить о конструктивной повестке в работе российской делегации пока преждевременно, полагает Топорнин. У России в ПАСЕ мало друзей. Визиты московской делегации оказываются в центре внимания в контексте конфликтов с украинскими депутатами из-за Крыма и Донбасса. Толстой вынужден парировать выпады, как это было во время его выступления на осенней сессии в Cтрасбурге. Тогда в зал заседаний пробрался активист и попытался сорвать выступление парламентария.

«Нам очень сложно будет реализовывать какую-то конструктивную повестку, потому что российская делегация будет оставаться в меньшинстве. Вот эту ситуацию нужно каким-то образом перебарывать, нужно ее менять чтобы она была позитивной для России. Для этого нужно прикладывать соответствующие усилия, и я надеюсь, что наши депутаты этим займутся. Не только будут заниматься пикировкой с депутатами из Украины», — высказал пожелание Топорнин.

ПАСЕ впереди паровоза

Отдельно в Страсбурге обсуждались поправки в российскую Конституцию. Новые положения реформы основного закона Российской Федерации ассамблея попросила проанализировать Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. ПАСЕ беспокоит идея закрепить в Конституции РФ приоритет национального права над международным. Игорь Лебедев находит интерес ассамблеи оправданным, но пока беспредметным.

«Обсуждать поправки в Конституцию, которые еще не приняты парламентом, не подписаны президентом и не одобрены народом, преждевременно. Мы не можем сейчас сказать, в каком виде они будут прописаны в Конституции, поэтому они немножко сейчас бегут впереди паровоза», — говорит депутат.

Как заметил Топорнин, главенство российских законов над европейскими, в случае принятие соответствующих конституционных поправок, влечет за собой пересмотр юрисдикции Европейского суда по правам человека, решения которого признает Россия будучи членом Совета Европы. Впрочем, существуют нюансы. С 2015 года Конституционный суд РФ вправе частично не признавать решения ЕСПЧ. Игорь Лебедев обсуждение Конституции РФ в Страсбурге связывает с нехваткой политических аргументов у антироссийских сил. Парламентарий убежден, что Европа не вправе навязывать России свое видение фундаментальных законов.