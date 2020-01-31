Журналисты попросили МИД РФ дать оценку незаконному задержанию россиян в Триполи

Журналисты Федерального агентства новостей отправили в МИД РФ официальный запрос с просьбой прояснить судьбу незаконно задержанных в Ливии российских социологов, похищенных в мае боевиками ПНС.

Напомним, россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор находятся в тюрьме «Митига», расположенной в Триполи. Социологи из российского Фонда защиты национальных ценностей были похищены группировкой RADA, исполняющей у так называемого Правительства национального согласия Ливии функции «правоохранительных органов». При этом россияне находились в североафриканской стране легально, со всеми оформленными для работы документами, а въехали туда по официально полученным визам.

Федеральное агентство новостей сделало запрос в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой дать оценку незаконному удержанию россиян в тюрьме «Митига», где заключенные подвергаются пыткам и издевательствам со стороны надзирателей. ФАН уточнило у МИД РФ, связывались ли российские консулы в Ливии с Шугалеем и Суэйфаном, а также известно ли им, в каком состоянии сейчас находятся россияне.

Ранее глава «МИД» ПНС Мухаммед Сияла заявил, что возглавляющий ПНС Ливии Файез Саррадж не вмешивается в «работу судебных властей», которые якобы «расследуют» дело россиян. При этом после похищения никаких официальных обвинений социологам из РФ предъявлено не было: адвоката к ним пустили не сразу, а дипломатам до сих пор не дают встретиться с российскими гражданами.