Издание Ходорковского заняло первое место в рейтинге ФАН по антироссийским СМИ

Федеральное агентство новостей опубликовало пятый выпуск рейтинга антироссийских СМИ. Соответствующий материал появился в пятницу, 31 января.

По данным агентства, первое место в рейтинге заняло издание «МБХ-медиа», подконтрольное главному ненавистнику России Михаилу Ходорковскому.

Проводя мониторинг, журналисты ФАН заметили, что кроме антироссийских публикаций изданию больше похвастаться нечем. Всего так называемое СМИ выпустило 133 материала против России.

Второе место отдано «Эху Москвы», журналисты которого наштамповали 112 статей антироссийского характера. В прошлом рейтинге СМИ Алексея Венедиктова заняло пятое место. Можно сказать, что сейчас «Эхо Москвы» реабилитировалось.

Третье место, по мнению редакции ФАН, отдается «Ленте.ру». Журналисты агентства насчитали 98 антироссийских материалов. Портал на этой неделе поднялся на одну позицию вверх, напоминает ФАН.

Далее расположились «Новая газета» и «Открытые медиа». Эти СМИ так и не могут завоевать уважение читателей, публикуя фейки и вбросы, отмечает ФАН.

Кроме этого, интернет-агентство раскритиковало очередные «расследования». Одно из них выпустила Baza. Речь в нем шла о московском мэре Сергее Собянине, который якобы дарит подчиненным квартиры. Однако автор статьи ссылается на анонимный источник, не предоставив ни одного факта в пользу его слов. Статья абсолютно ненадежна, резюмируют в ФАН.

Еще одним «отличившимся» стал Алексей Навальный. Признанный иноагентом ФБК, которым руководит блогер, выпустил расследование об имуществе премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое также оказалось фейком, при этом сам Навальный получил за это крупную сумму от западных спонсоров.