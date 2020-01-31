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19:16   31 Января 2020
Россия

Калиниград следит за успешной реализацией проекта ЦУР в Московской области

Калиниград следит за успешной реализацией проекта ЦУР в Московской области

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал, что в регионе с интересом следят за реализацией в Московской области проекта «Центр управления регионом» (ЦУР). В беседе с ФАН он оценил перспективы создания в Калининградской области подобной уникальной системы.

По словам Лыскова, областная делегация уже побывала в подмосковном Красногорске. При этом он подчеркнул, что в Калининградской области пока нет возможности развернуть систему в том же масштабе, что в строличном регионе, — по причине того, что это очень ресурсоемкая работа.

Сейчас в регионе разрабатывается некий ситуационный центр — своеобразный первый шаг на пути к ЦУР.

«Туда будет стекаться самая разная информация, и там будут анализироваться основные показатели социально-экономического развития региона», — отметил собеседник издания.

В Калининградской области пока что нет такого успешного сервиса, какие есть у столицы (сайт Мос.ру) и Подмосковья («Добродел»), посетовал Лысков. Однако с обращениями россиян активно ведется работа в соцсетях, отметил он.

«В Калининградской области опыт Московской в данном направлении (система ЦУР) видится правильным, полезным и подходящим для внедрения», — заключил Лысков.

Ранее российский лидера Владимир Путин посетил здание правительства Московской области в Красногорске, где ознакомился с передовой системой взаимодействия граждан и властей. Он заявил о необходимости «тиражирования такого опыта» в других регионах страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#калининград #московская область #цур

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