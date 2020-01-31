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18:41   31 Января 2020
Россия

Госдеп США пригрозил России новыми санкциями

Госдеп США пригрозил России новыми санкциями

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус пообещала, что США будут и дальше вводить санкции против России, пока она не вернет Крым Украине. Такое заявление она сделала по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео в пятницу, 31 января.

«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала дипломат в Twitter.

Сам Помпео, который в этот день вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе, не стал обещать новых санкций, но заверил, что нынешние сохранятся.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

США не признают эти решения, вводя санкции против компаний, ведомств и граждан России, требуя вернуть полуостров Украине.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #госдеп

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