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19:09   31 Января 2020
Россия

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП

Сотрудники ГУ Росгвардии по Москве стали свидетелями ДТП на 22-м километре столичной трассы А-113: они оказали первую помощь пострадавшим и помогли водителю грузовика, чуть позже перевернувшегося в том же районе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦО Росгвардии.

Два ДТП практически одновременно случились в Троицком и Новомосковском округах столицы. Не справившись с управлением, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Оказавшиеся на месте росгвардейцы незамедлительно вызвали экстренные службы и оказали пострадавшим первую помощь. В это же время недалеко от места аварии грузовик съехал с трассы в кювет и перевернулся: сотрудники Росгвардии также оказали водителю первую помощь. Все пострадавшие госпитализированы в столичную больницу.

Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в котором пострадали трое детей: водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

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Автор: Тимофей Булочкин
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