В «Сильной России» считают недостаточным повышение штрафов за нарушение ПДД

Проект нового Кодекса об административных нарушениях опубликовало Министерство юстиции РФ. В нем, в частности, предлагается ужесточить наказания для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша считает, что объем штрафов должен быть в разы больше, чтобы напрочь отбивать у водителей желание нарушать ПДД.

Штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час предлагают увеличить с 500 до трех тысяч рублей. За превышение на 40–60 километров в час – до четырех тысяч рублей. Те, кто нарушил скоростной режим более чем на 60 километров, должны заплатить пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода.

В проекте КоАП также предлагается ввести накопительную систему нарушений. Если водитель совершил три грубых ДТП, то его могут лишить прав на полтора года. Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша считает, что сейчас за серьезные нарушения ПДД, которые становятся причинами коллапсов на дороге, введены чисто «символические» штрафы.

«Я несколько лет назад предлагал сделать штраф за проезд на красный сигнал светофора не несколько тысяч рублей, а 30 тысяч рублей. Я считаю, что многие остерегутся нарушать правила дорожного движения при такой сумме», — заявил Юкша в комментарии «Политике сегодня».

Юрист отмечает, что ПДД – это правила, «написанные кровью». Ежегодно на российских дорогах в результате нарушений гибнет столько людей, сколько проживает в такой стране, как Люксембург, сообщает Юкша. Множество пострадавших становятся инвалидами из-за того, что чересчур самоуверенные водители позволяют себе «вольности» на дороге.

Штрафы за нарушения ПДД должны быть не «косметическими», уверен эксперт. Они должны напрочь отбивать желание самонадеянных водителей «лихачить» на дорогах общего пользования.

«Если им так хочется вести себя с машиной на уровне экстремальных действий, то для этого уже созданы специальные полигоны, где они могут залихватски демонстрировать друг другу свои навыки. Это ни в коем случае нельзя делать на дорогах общественного пользования. Поэтому штрафы должны стать заградителями, которые отобьют охоту нарушать ПДД», — отметил юрист.

Юкша добавил, что в стенах Госдумы он предлагал наказывать в уголовном порядке тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это деяние должно классифицироваться как уголовно наказуемое, без заключения под стражу, но с фактом судимости и высокими штрафами, заключил эксперт.