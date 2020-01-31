Лукин ждет, что юристы расскажут о влиянии поправок к Конституции на жизнь россиян

Честно говоря, чтобы разбираться в вопросе поправок к Конституции, нужно иметь юридическое образование. Такими словами директор Петербургского Дома писателя Евгений Лукин прокомментировал вопрос корреспондента «Политики сегодня» об изменении главного закона страны.

«Оценивать те или иные инициативы, которые, честно говоря, я даже не прочел, я не могу. Это было бы безответственно с моей стороны», — добавил писатель.

Аналогичную позицию занял председатель секции прозы Союза писателей Петербурга Павел Алексеев. По его словам, Конституция — основной закон государства, по которому надо жить, поэтому люди должны понимать — сначала знание. Иерархия нормативно-правовых актов кажется простой, но она работает и развивается.

«Это довольно сложный вопрос. Надо хотя бы рассмотреть одну поправку, чтобы разобраться не в том введут ее или нет, а каковы будут последствия в реальной жизни. Вот это нам должны подсказать люди сведущие, юристы грамотные», — продолжил Евгений Лукин.

Ранее президент РФ внес в Госдуму проект о поправке к Конституции. О необходимости корректировок в основном законе, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав россиян и усиления роли отдельных институтов государственной власти, Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

«Сталинская Конституция 1936 года была самой передовой, прогрессивной и демократической. А в 1937 году что началось? Массовая репрессия. Соответственно, одно дело реальная жизнь, а другое — Конституция», — резюмировал Евгений Лукин.