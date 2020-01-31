Уходящий январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал уходящий январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Предыдущего рекордсмена он обогнал на 1,5 градуса тепла.

По словам Вильфанда, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году.

«Думаю, такое бывает один раз в 150 лет примерно», — подчеркнул метеоролог.

Среднемесячная температура за месяц превысила климатическую норму на 9,3 градуса. При этом 31 января москвичей ожидают снег, гололедица и понижение атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что средняя температура января в Москве превышает норму на рекордные 10 градусов.