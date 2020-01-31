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18:40   31 Января 2020
Россия

Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса

Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса

Россиянам для профилактики заболевания коронавирусом следует надевать маски и избегать посещения многолюдных мест. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

Ведомство рекомендует надевать маску и использовать другие подручные средства защиты для уменьшения риска заболевания. Отмечается, что одну и ту же маску нельзя носить постоянно, после использования ее следует сразу же выбросить.

Маска должна плотно закрывать рот и нос без зазоров, а также тщательно закрепляться. Влажную маску следует заменить сухой, уточнили в российском ведомстве. Во время кашля и чихания рот и нос следует прикрывать одноразовыми салфетками, а затем их сразу же выбросить. 

«Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания», — подчеркнули в ведомстве.

Власти Китая в декабре 2019 года сообщили о вспышке неизвестной ранее пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус 2019-nCov. Жертвами болезни в Китае стали 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Вирус успел распространиться более чем в 20 стран, в том числе и в Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #коронавирус

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