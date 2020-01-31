ПНС Ливии оправдывает «расследованием» незаконное удержание россиян в «Митиге»

Глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж не вмешивается в «расследование» дел незаконно задержанных в Триполи российских социологов. Об этом заявил глава МИД ПНС Мухаммед Сияла, сообщают РИА Новости.

Ранее член ОП РФ Александр Малькевич направил Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить обязательства, данные представителями ПНС Ливии на международной конференции в Берлине, и вернуть в Россию граждан РФ Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, незаконно удерживаемых в тюрьме Триполи. Напомним, российские социологи легально посетили Ливию с целью исследований общественного мнения, но были незаконно задержаны в мае группировкой, выполняющей в ПНС роль правоохранительных органов. При этом россияне получали визы для въезда в страну: их визит был полностью согласован.

«Файез Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. В отношении этих двоих (россиян — прим.ред.) ведется расследование, когда оно будет завершено, судебные органы выскажутся», — заявил Сияла.

Социологи работали в Фонде защиты национальных ценностей, возглавляемом Малькевичем. Общественник уверяет, что сотрудники исследовательской группы не пытались как-то повлиять на политическую ситуацию в североафриканской стране, а занимались только социологическими опросами, изучая культурную, гуманитарную и политическую остановку в Ливии.

Никакого реального расследования «судебная система» ПНС не ведет: россиянам до сих пор не было предъявлено официальных обвинений, к ним очень долго не пускали адвоката, а представителям МИД РФ так и не дали встретиться с похищенными гражданами. ПНС Ливии голословно обвиняет российских социологов во вмешательстве в выборы, при этом никаких избирательных мероприятий в Ливии не проходило. В тюрьме «Митига», где содержаться Суэйфан и Шугалей, заключенных пытают, а группировка RADA, выполняющая у ПНС функции «МВД», занимается похищениями людей и продажей их в рабство.