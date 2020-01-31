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 Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
18:11   31 Января 2020
Весь мир

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у Соединенных Штатов 32 истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 31 января.

По данным польских военных, стоимость контракта — около 4,6 миллиарда долларов. В рамках того же договора армия Польши получит также логистический и учебный пакеты.

Ожидается, что ВВС Польши приступят к эксплуатации F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта появятся в 2024 году. Пока на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.

Варшава уделяет сделке большое внимание. На церемонии подписания соглашения присутствовали не только министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, но и президент Анджей Дуда, а также министр Матеуш Моравецкий.

 F-35 должны прийти на смену истребителям МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении польской армии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #польша #f-35

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