Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у Соединенных Штатов 32 истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 31 января.

По данным польских военных, стоимость контракта — около 4,6 миллиарда долларов. В рамках того же договора армия Польши получит также логистический и учебный пакеты.

Ожидается, что ВВС Польши приступят к эксплуатации F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта появятся в 2024 году. Пока на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.

Варшава уделяет сделке большое внимание. На церемонии подписания соглашения присутствовали не только министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, но и президент Анджей Дуда, а также министр Матеуш Моравецкий.

F-35 должны прийти на смену истребителям МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении польской армии.