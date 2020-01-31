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17:57   31 Января 2020
Весь мир

Представители AliExpress опровергли данные о приостановке поставок из-за коронавируса

Представители AliExpress опровергли данные о приостановке поставок из-за коронавируса

Недавно СМИ заполонили новости о том, что компания AliExpress якобы приостановила поставки из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Представители организации опровергли эти данные, заявив, что доставки продолжаются в штатном режиме.

«Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением», — сообщил представитель AliExpress журналистам информационного агентства RNS.

Собеседник издания добавил, что возможны перебои с поставками и незначительные задержки. Однако, отметил он, это связано с тем, что в стране празднуется Новый год.

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Автор: Галина Кандинская
#китай #aliexpress #коронавирус

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