Представители AliExpress опровергли данные о приостановке поставок из-за коронавируса

Недавно СМИ заполонили новости о том, что компания AliExpress якобы приостановила поставки из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Представители организации опровергли эти данные, заявив, что доставки продолжаются в штатном режиме.

«Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением», — сообщил представитель AliExpress журналистам информационного агентства RNS.

Собеседник издания добавил, что возможны перебои с поставками и незначительные задержки. Однако, отметил он, это связано с тем, что в стране празднуется Новый год.