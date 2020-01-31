Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Калиниград следит за успешной реализацией проекта ЦУР в Московской области

Калиниград следит за успешной реализацией проекта ЦУР в Московской области

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
ПНС Ливии оправдывает «расследованием» незаконное удержание россиян в «Митиге»

ПНС Ливии оправдывает «расследованием» незаконное удержание россиян в «Митиге»

 Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Калиниград следит за успешной реализацией проекта ЦУР в Московской области

Калиниград следит за успешной реализацией проекта ЦУР в Московской области

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
ПНС Ливии оправдывает «расследованием» незаконное удержание россиян в «Митиге»

ПНС Ливии оправдывает «расследованием» незаконное удержание россиян в «Митиге»

 Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
17:53   31 Января 2020
Россия

ПНС связалось с адвокатом похищенных в Ливии россиян после обращения ФЗНЦ

ПНС связалось с адвокатом похищенных в Ливии россиян после обращения ФЗНЦ

Саммит Африканского союза по Ливии проходит сегодня, 31 января, в Браззавиле, столице Республики Конго. Участие в нем принимают представители 55 стран и спецпосланник ООН в Ливии Гасан Саламе. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что мир, наконец, «зачесался» по отношению к ливийскому конфликту.

Президент Республики Дени Сассу Нгессо пригласил лидеров пяти арабских стран: Судана, Мавритании, Египта, Туниса и Алжира. Делегации обсуждают прекращение пути иностранного вмешательства в Ливию и пути деэскалации.

Ранее, ФЗНЦ обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и его спецпредставителю по Ливии Гасану Саламе с отрытым письмом. В нем предлагалось повлиять на главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, потребовав освобождения двух граждан РФ, Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которые незаконно удерживаются в тюрьме Триполи.

ПНС связалось с адвокатом похищенных в Ливии россиян после обращения ФЗНЦ

Речь идет о 45 пункте коммюнике, принятом по итогам международной конференции по Ливии в Берлине. В тексте коммюнике указано:

«Отсутствие правовых гарантий в действующей национальной судебной системе, в том числе и в тюрьмах — одно из условий, способствующих нестабильности и серьёзности гуманитарной ситуации и ситуации в области соблюдения прав человека. Мы призываем следить за декретами ливийских властей, чтобы отслеживать положение всех задержанных и заключенных тюрем, находящихся под контролем министерства юстиции/уголовной полиции, с целью улучшить работоспособность судебных учреждений и освободить незаконно задержанных».

Малькевич отмечает, что «минимальные движения» по освобождению граждан РФ из тюрьмы начались. Представители ПНС связались с ливийским адвокатом россиян и сообщили, что ими «решен вопрос по Самеру». В ближайшие дни Самера Суэйфана должны отпустить. Глава ФЗНЦ настаивает на том, чтобы оба российских гражданина были освобождены.

«Я не понимаю, что это за торговля людьми и что за выборочный подход. Почему идет речь только про Самера? Мы настаиваем на том, чтобы все наши ребята (т.е. и Максим тоже), равно как и другие иностранные граждане (!) были освобождены и вернулись домой. Это я и передал «переговорщикам» через нашего ливийского адвоката», — пишет Малькевич на своем Telegram-канале.

Глава Фонда защиты национальных ценностей заверил, что приложит все усилия, чтобы Максим Шугалей и Самер Суэйфан как можно скорее вернулись домой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #оон #тюрьма #ливия #берлин #письмо #конференция #триполи #малькевич #саррадж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...