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18:00   31 Января 2020
Россия

Спасатели нашли тело при разборе завалов обрушившегося СКК «Петерубргский»

Спасатели нашли тело при разборе завалов обрушившегося СКК «Петерубргский»

Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петерубргский» обрушилась крыша, под завалами найдено тело: видео с места аварии попало в СМИ.

Видео предоставлено Федеральным агентством новостей. На кадрах видна разрушенная часть здания. Ранее сообщалось, что под завалами может находится рабочий. Глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин сообщил об обнаружении тела при разборе завалов и заявил, что угрозы дальнейшего обрушения нет, пообещав закончить спасательные работы в течении двух часов. По данным МЧС, погибший — мужчина 1990 года рождения.

 

СКК «Петербургский» построили к проведению Олимпиады 1980 года в Москве. Недавно специалисты обнаружили аварийное состояние крыши комплекса и заявили о необходимости реставрации. После окончания строительных работ планировалось возвести хоккейную арену на 20 тысяч зрительских мест.

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Автор: Тимофей Булочкин
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