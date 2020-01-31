Двое граждан КНР, у которых в России был выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии, их заболевание протекает в легкой форме. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в России впервые выявлены случаи инфицирования коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших оказались гражданами Китая.

Отмечается, что заболевания протекают в легкой клинической форме. Врачи характеризуют состояние пациентов как удовлетворительное, жалоб нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке смертельного коронавируса. Очаг инфекции, вероятно, находился на мясном рынке в городе Ухань, расположенном в центральной части Китая. Жертвами новой пневмонии стали 213 человек, еще 9,7 тысяч заражены. Болезнь обнаружили еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.