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18:09   31 Января 2020
Россия

Врачи назвали удовлетворительным состояние заболевших коронавирусом в РФ

Врачи назвали удовлетворительным состояние заболевших коронавирусом в РФ

Двое граждан КНР, у которых в России был выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии, их заболевание протекает в легкой форме. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает Роспотребнадзор. 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в России впервые выявлены случаи инфицирования коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших оказались гражданами Китая. 

Отмечается, что заболевания протекают в легкой клинической форме. Врачи характеризуют состояние пациентов как удовлетворительное, жалоб нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. 

«Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке смертельного коронавируса. Очаг инфекции, вероятно, находился на мясном рынке в городе Ухань, расположенном в центральной части Китая. Жертвами новой пневмонии стали 213 человек, еще 9,7 тысяч заражены. Болезнь обнаружили еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #коронавирус

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