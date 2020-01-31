Лавров обсудил с новым послом США российско-американские отношения

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым послом США в РФ Джоном Салливаном обсудил состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства в пятницу, 31 января.

Отмечается, что дипломаты обсудили актуальные международные проблемы.

Лавров надеется, что Салливан поспособствует нормализации и укреплению двустороннего взаимодействия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты ищут возможности для сотрудничества с РФ в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.