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17:52   31 Января 2020
Россия

Лавров обсудил с новым послом США российско-американские отношения

Лавров обсудил с новым послом США российско-американские отношения

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым послом США в РФ Джоном Салливаном обсудил состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства в пятницу, 31 января.

Отмечается, что дипломаты обсудили актуальные международные проблемы.

Лавров надеется, что Салливан поспособствует нормализации и укреплению двустороннего взаимодействия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты ищут возможности для сотрудничества с РФ в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #лавров

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