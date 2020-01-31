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Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке

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17:29   31 Января 2020
Весь мир

Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Спецкорреспондент ФАН побывал в освобожденном от боевиков сирийском городом Маарет-ан-Нумане, втором по величине в провинции Идлиб.

Напомним, что пару дней назад Сирийская арабская армия (САА) вернула контроль над регион, выбив оттуда боевиков запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Сейчас сирийские военные укрепляют позиции сразу в трех направлениях — в восточном, северном и южном районах. Движение по западной стороне также ведется после освобождения города Кафр-Рума.

Военного источник сообщил, что силы САА взяли под контроль Маарет-ан-Нуман и еще 28 населенных пунктов в южной части Идлиба. Армия продолжает преследовать оставшиеся в регионе незаконные бандформирования, зачищая Сирию от террористов.

Город Маарет ан-Нуман — опорный пункт террористов в Идлибской зоне. Он расположен на транспортной развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо, самой важной дороге в Сирии, известной как (M5).

В октябре 2012 года  Маарет ан-Нуман вышел из-под контроля Дамаска после неоднократных попыток захвата со стороны террористических группировок.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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