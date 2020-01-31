Беглов поручил главе МЧС по Петербургу ликвидировать последствия обрушения СКК

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять меры по ликвидации последствий обрушения крыши СКК «Петербургский». Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба градоначальника.

Отмечается, что губернатор связался с главой МЧС России по Санкт-Петербурге Алексеем Аникиным и с главой компании — концессионером здания Игорем Забираном.

Аникину поручено принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания. Кроме этого, глава МЧС должен решить вопрос по недопущению людей на территорию СКК.

Губернатор Санкт-Петербурга также поручил провести расследование из-за случившегося, потребовав обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.

По данным пресс-службы, в настоящее время Беглов находится с рабочим визитом в Москве, контролируя ситуацию в оперативном режиме.

Ранее сообщалось, что площадь обрушения петербургского СКК составила 25-28 тысяч квадратных километров.