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Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

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Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке

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17:33   31 Января 2020
Россия

Горбачев возмутился словами Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны

Горбачев возмутился словами Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны «крайне странным высказыванием». Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее Зеленский во время посещения Польши заявил, что польский народ первым почувствовал на себе «сговор тоталитарных режимов», что якобы привело к началу войны и Холокосту. При этом в своей речи об освобождении узников Освенцима Зеленский отметил роль украинских героев, но умолчал о других гражданах СССР, спасших жертв нацизма из «Аушвица». Горбачев сообщил, что для него высказывание украинского лидера крайне странное и «просто поразительное».

«Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — уверен Горбачев.

Горбачев возмутился словами Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны

Экс-президент СССР отметил, что накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто избавил мир от фашизма. «У нас есть, что сказать», — заключил Горбачев.

Напомним, ранее Зеленский выразил уверенность в том, что США были, есть и будут ключевыми союзниками Украины в защите суверенитета страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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