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 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

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17:47   31 Января 2020
Россия

Россия закрывает границу с Монголией из-за вируса тяжелой пневмонии в Китае

Россия закрывает границу с Монголией из-за вируса тяжелой пневмонии в Китае

Эпидемия коронавируса вынуждает многие страны закрывать границы или ограничивать сообщение с Китаем. Так, российские власти приняли решение закрыть границу с Монголией. Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.

Ранее Голикова, курирующая вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, заявила что в России зафиксировали два первых случая заражения новым вирусом среди граждан Китая, находящихся на территории Забайскальского края и Тюменской области.

Эпидемия вируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй. На данный момент известно о более чем восьми тысячах заразившихся и 213 погибших.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #коронавирус

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