Россия закрывает границу с Монголией из-за вируса тяжелой пневмонии в Китае

Эпидемия коронавируса вынуждает многие страны закрывать границы или ограничивать сообщение с Китаем. Так, российские власти приняли решение закрыть границу с Монголией. Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.

Ранее Голикова, курирующая вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, заявила что в России зафиксировали два первых случая заражения новым вирусом среди граждан Китая, находящихся на территории Забайскальского края и Тюменской области.

Эпидемия вируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй. На данный момент известно о более чем восьми тысячах заразившихся и 213 погибших.