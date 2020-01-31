Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке

Количество пострадавших солдат США в результате удара по американской базе в Ираке в ночь на 8 января увеличилось до 64 человек. Пентагон продолжает сообщать новые цифры, число раненых постоянно растет. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что количество пострадавших будет расти и дальше, приближаясь к первоначальным данным иранских СМИ.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января нанес удар по объектам США в Ираке. Атака была актом мести за смерть генерала Касема Сулеймани. Напомним, что 3 января в аэропорту Багдада по личному приказу главы Белого дома Дональда Трампа силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ему не предъявлялись никакие обвинения, доказательства его деятельности, которая якобы была направлена «против США», так и не были представлены.

В Вашингтоне заявили, что количество пострадавших в результате обстрела базы в Ираке продолжает расти по мере медобследования личного состава. 39 человек уже получили разрешение вернуться на службу.

Стоит отметить, что изначально Дональд Трамп вовсе отрицал наличие пострадавших. Позже, американской стороне пришлось признать, что раненые все-таки есть. Меньше чем за месяц их число выросло в шесть раз. Иранское агентство MEHR News, ссылаясь на источник в КСИР, сообщало, что около 200 военнослужащих США были ранены и еще 80 убиты в результате удара.

Вашингтон пытается маскировать потери, называя их «небоевыми». Так, 24 января в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погиб американский военнослужащий Антонио Мур. В Пентагоне заявили, что он умер в результате ДТП – его машина якобы перевернулась на дороге. Никаких деталей в ведомстве не сообщили, надеясь на то, что люди «поверят на слово».

Через несколько часов после удара по американским объектам в Ираке, в воздухе был замечен медицинский самолет Boeing C-17A ВВС США, который летел из Багдада в Германию. Лайнер шел с выключенным транспондером и позволил себя обнаружить только в воздушном пространстве Турции. Напомним, что в Германии находится авиабаза Военно-воздушных сил США и одновременно штаб-квартире USAFE (ВВС США в Европе).

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft. Flew in earlier today. Makes you wonder why! Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

Политолог Владимир Шаповалов уверен, что число погибших будет расти и дальше, приближаясь к первоначальным данным иранских СМИ.

«Такого рода тактика сокрытия информации, представления ее по частям, должна помочь Вашингтону разрешить неловкую ситуацию, в которой он оказался. Иран нанес серьезные потери американским военнослужащим, разрушил американские объекты. Фактически было нанесено весьма существенное и болезненное поражение», — заявил Шаповалов.

По мнению эксперта, США попали в очень неловкую ситуацию. С одной стороны, не отвечать на удар по базе в Ираке – значит признать свою слабость. Ответные действия же повлекут за собой открытый военный конфликт с Ираном, к которому Соединенные Штаты попросту не готовы. Вашингтон изначально не признавал свои потери, чтобы не «потерять лицо». Гибель своих солдат в США также отрицают.

«Речь идет о якобы незначительных контузиях. По сути, это тоже не полная правда. Даже та дозированная информация, которая сейчас дается, не соответствует действительности. Соединенные Штаты признали то, что кто-то пострадал. Фактически их цифра уже близка к изначально объявленной Ираном, но пока не сообщается о жертвах», — отметил политолог.

Шаповалов заключил, что на самом деле количество жертв может быть достаточно серьезным. Полностью скрыть правду у США вряд ли получится. Подавать данные дозированно – единственный выход для Вашингтона, который так боится показаться уязвимым и потерять остатки своего влияния в регионе.