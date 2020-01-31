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Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке

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16:55   31 Января 2020
Россия

Площадь обрушения СКК в Петербурге превысила 25 тысяч квадратных километров

Площадь обрушения СКК в Петербурге превысила 25 тысяч квадратных километров

Площадь обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) составила 25 -28 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в пятницу, 31 пятница.

По данным ведомства, произошло обрушение 80% конструкций стен и крыши. Ранее в МЧС сообщали, что под завалами может находиться рабочий.

Место ЧП оцеплено. По словам очевидцев, туда прибыло много машин скорой помощи.

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения СКК «Петербургский».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #скк

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