Площадь обрушения СКК в Петербурге превысила 25 тысяч квадратных километров

Площадь обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) составила 25 -28 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в пятницу, 31 пятница.

По данным ведомства, произошло обрушение 80% конструкций стен и крыши. Ранее в МЧС сообщали, что под завалами может находиться рабочий.

Место ЧП оцеплено. По словам очевидцев, туда прибыло много машин скорой помощи.

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения СКК «Петербургский».