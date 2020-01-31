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16:58   31 Января 2020
Весь мир

Американские ученые впервые выявили общие гены у африканцев и неандертальцев

Американские ученые впервые выявили общие гены у африканцев и неандертальцев

Исследователи из Принстонского университета выяснили, что жители Африки обладают гораздо большим количеством генов неандертальцев. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Ученые еще в 2009 году прочли ген неандертальца, тогда же выяснилось, что современные азиаты, европейцы и американцы унаследовали от них примерна два процента своей ДНК. В то время как у африканцев не были обнаружены гены неандертальцев. Отсюда был сделан вывод о том, что люди стали скрещиваться с неандертальцами уже после того, как покинули территорию Африки.

Однако исследователи продолжали совершенствовать научные методы и каталогизировать гены неандертальцев, желая более детально изучить историю человечества. Так, с помощью цифровой обработки данных ученым из Принстонского университета удалось найти свидетельство неандертальских предков и у жителей Африки.

«Это первый раз, когда мы обнаружили у африканцев фактический сигнал об их происхождении от неандертальцев», — заявила соавтор исследования Лу Чен.

Авторы отчета об исследовании отметили, что если научное сообщество признает старый метод эталонных панелей системно ошибочным, придется пересмотреть целый ряд результатов исследований геномов при помощи более современных технологий, в том числе и той, что использовали сотрудники Принстонского университета.

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Автор: Галина Кандинская
#наука

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