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16:32   31 Января 2020
Россия

Водителям автобусов запретят высаживать не оплативших проезд детей

Водителям автобусов запретят высаживать не оплативших проезд детей

Власти России планируют запретить высадку детей из общественного транспорта на территории всей страны. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. 

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — сказано в заявлении фракции. 

Члены партии потребовали региональные власти принять нормативные акты, согласно которым водителям общественного транспорта будет запрещено высаживать не оплативших проезд детей. 

Ранее сообщалось, что в Севастополе организовали проверку информации о ребенке, которого высадили из автобуса. Случай произошел в декабря 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия

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