Водителям автобусов запретят высаживать не оплативших проезд детей

Власти России планируют запретить высадку детей из общественного транспорта на территории всей страны. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — сказано в заявлении фракции.

Члены партии потребовали региональные власти принять нормативные акты, согласно которым водителям общественного транспорта будет запрещено высаживать не оплативших проезд детей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе организовали проверку информации о ребенке, которого высадили из автобуса. Случай произошел в декабря 2019 года.