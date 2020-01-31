Кнутов считает, что турецкая интервенция в Ливию подогревает кризис в стране

Глава музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ПНС Ливии нарушает режим тишины из-за Турции, отправляющей ополчению Файеза Сарраджа вооружение и боевиков. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию New Inform.

По мнению Кнутова, так называемое Правительство национального согласия Ливии из-за турецкой поддержки нарушает перемирие, установленное в стране при участии РФ с 12 января. Эксперт уверен: причина нестабильности в Ливийском конфликте скрывается в турецкой интервенции, в частности, в спецназе и военных инструкторах, отправленных Турцией в североафриканскую страну.

«Если в САР Эрдогану тяжело «раскрыть карты», то в Ливии ситуация иная – турки могут беспрепятственно маскироваться под какие-то группировки, стоящие на стороне Сарраджа», — заявил Кнутов.

По мнению Кнутова, кризис в Ливии разрастается во многом из-за вмешательства Турции, которая своими действиями и поддержкой главы ПНС Файеза Сарраджа угрожает еще больше разжечь гражданский конфликт в стране. Боевики Сарраджа начали провокации в отношении ЛНА после международной конференции по Ливии в Берлине и нарушили перемирие, достигнутое с помощью миротворческой инициативы РФ.

Напомним, перемирие в стране было установлено 12 января, а 13 января стороны ливийского конфликта впервые сели за стол переговоров в Москве. Ранее эксперт по геополитике Константин Соколов заявил, что Турция не станет открыто воевать с Ливийской национальной армией, а будет дальше действовать с помощью оружейных поставок и присылать в страну боевиков из Сирии для ПНС.