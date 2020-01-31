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16:25   31 Января 2020
Россия

Суд до 20 марта арестовал директора пермского хостела «Карамель», где погибли люди

Суд до 20 марта арестовал директора пермского хостела «Карамель», где погибли люди

Свердловский районный суд Перми арестовал директора хостела «Карамель» Сергея Щербакова, где погибли люди, заживо сварившись в кипятке. Известно, что Щербаков пробудет в СИЗО до 20 марта, потом состоится очередное заседание об избрании меры пресечения. 

Директору хостела предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть людей. Следователи считают, что в 2016 году Сергей Щербаков провел незаконную перепланировку подвала жилого дома, оборудовав там мини-отель, помещение принадлежало его отцу.

В ночь на 20 января около хостела «Карамель» города Перми произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток попал в цокольное помещение и затопил мини-отель, где спали люди.

Погибли пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Пострадали шестеро, среди которых — сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, и сотрудница хостела. Постояльцами мини-гостиницы были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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