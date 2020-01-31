Суд до 20 марта арестовал директора пермского хостела «Карамель», где погибли люди

Свердловский районный суд Перми арестовал директора хостела «Карамель» Сергея Щербакова, где погибли люди, заживо сварившись в кипятке. Известно, что Щербаков пробудет в СИЗО до 20 марта, потом состоится очередное заседание об избрании меры пресечения.

Директору хостела предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть людей. Следователи считают, что в 2016 году Сергей Щербаков провел незаконную перепланировку подвала жилого дома, оборудовав там мини-отель, помещение принадлежало его отцу.

В ночь на 20 января около хостела «Карамель» города Перми произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток попал в цокольное помещение и затопил мини-отель, где спали люди.

Погибли пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Пострадали шестеро, среди которых — сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, и сотрудница хостела. Постояльцами мини-гостиницы были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера.