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 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

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Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке

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16:41   31 Января 2020
Россия

Власти РФ попросят аптеки не завышать цены из-за коронаривуса

Власти РФ попросят аптеки не завышать цены из-за коронаривуса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти обращаются к аптечным сетям и производителям, чтобы они не воспользовались ситуацией с коронавирусом и не завышали цены. План по предупреждению коронавируса в РФ одобрен, он будет представлен главе правительства.

ФАС и Росздравнадзор будут пресекать попытки завышения цен на лекарства и маски и недобросовестной конкуренции, подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, Москва обратится к Пекину с разрешением сохранить слоты бывших регулярных рейсов как чартерных, чтобы вывозить россиян в случае их желания. По словам Голиковой, на Хайнане находятся около 2 665 россиян. Карантин будет только для людей с признаками заболевания или температурой, подчеркнула Голикова.

Она также предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи. По словам Голиковой, Россия окажет гуманитарную помощь Китаю.

Четыре китайских авиакомпании продолжат полеты в Москву. Новый режим авиасообщения с Китаем введут с 1 февраля, подчеркнула вице-премьер. Все авиакомпании будут выполнять полеты только из терминала F Шереметьева.

Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, напомнила Голикова. При этом она затруднилась сказать, сколько на это потребуется времени.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #коронавирус

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