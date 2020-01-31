Власти РФ попросят аптеки не завышать цены из-за коронаривуса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти обращаются к аптечным сетям и производителям, чтобы они не воспользовались ситуацией с коронавирусом и не завышали цены. План по предупреждению коронавируса в РФ одобрен, он будет представлен главе правительства.

ФАС и Росздравнадзор будут пресекать попытки завышения цен на лекарства и маски и недобросовестной конкуренции, подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, Москва обратится к Пекину с разрешением сохранить слоты бывших регулярных рейсов как чартерных, чтобы вывозить россиян в случае их желания. По словам Голиковой, на Хайнане находятся около 2 665 россиян. Карантин будет только для людей с признаками заболевания или температурой, подчеркнула Голикова.

Она также предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи. По словам Голиковой, Россия окажет гуманитарную помощь Китаю.

Четыре китайских авиакомпании продолжат полеты в Москву. Новый режим авиасообщения с Китаем введут с 1 февраля, подчеркнула вице-премьер. Все авиакомпании будут выполнять полеты только из терминала F Шереметьева.

Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, напомнила Голикова. При этом она затруднилась сказать, сколько на это потребуется времени.