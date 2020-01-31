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16:06   31 Января 2020
Россия

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом и первых зараженных в России

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом и первых зараженных в России

Вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что в стране выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Оба граждане Китая.

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — заявила Голикова.

По словам вице-премьера, в китайском городе Ухань сейчас находятся 300 россиян, а в провинции Хубэй – 341. Уже принято решение об их эвакуации из страны. Также до 4 февраля будут возвращены граждане РФ, находящиеся на Хайнане.

«РФ оценит число желающих вернуться из Китая, определит самолеты, которые полетят в Ухань для транспортировки и помещения на карантин на 14 дней», — отметила Голикова.

Роспотребнадзор будет сопровождать самолеты и проверять пассажиров на предмет заражения коронавирусом. В России уже подготовлены 400 специалистов РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) на случай выявления заражения.

Авиасообщение с Китаем закрыто, кроме рейсов «Аэрофлота» в Шанхай, Пекин, Гонконг и Гуанчжоу, добавила вице-премьер. Правительство готовит постановление, запрещающее выдавать рабочие визы гражданам Китая.

Также Россия ограничит пересечение гражданами границы с Монголией, а жители Белоруссии и КНР, которые имеют вид на жительство в РФ, будут проходить карантин при въезде в страну.

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Автор: Роман Самойлов
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