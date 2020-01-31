Российский певец Валерий Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну. По его словам, «насильно мил не будешь».

Как сообщил Сюткин, он и не собирался ехать с концертом к тем, кто не хочет его видеть.

«Я всегда с добрым сердцем, за объединение, у меня нет никаких обид. Раз сегодня такая ситуация, подождем. Если уж меня нельзя, тогда не знаю, кого они хотят видеть. Я ни к чему не призываю, ничего не говорю, но раз они считают, что я какой-то "опасный", то ради бога. У меня свои представления о порядочности», — цитирует музыканта РИА Новости.

По словам Сюткина, он готов объединять людей, ведь именно в этом видит главную цель своей работы как музыканта.

«Не хотят меня видеть? Насильно мил не будешь. Будем работать в других местах», — резюмировал певец.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, у которого на 27 апреля намечен концерт в Киеве. Отмечалось, что с просбьой о запрете в ведомство обратились украинские депутаты.