Крыша рухнула во время монтажа СКК в Петербурге

Крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) рухнула во время демонтажа. Это произошло, когда рабочие срезали натяжные тросы. По данным пресс, службы под завалами может находиться рабочий.

Место происшествия оцеплено. По словам очевидцев, туда прибыло много машин скорой помощи.

Напомним, СКК построили к московской Олимпиаде 1980 года. Недавняя экспертиза показала аварийное состояние натяжной крыши здания. После ее демонтажа и реставрации на месте спорткомплекса планировали возвести новая хоккейная арена на 20 тысяч зрителей.