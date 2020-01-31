РФ приостановит авиасообщение с Китаем с 1 февраля из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о приостановлении авиаперелетов между Россией и Китаем с 1 февраля: исключение составят рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, все авиакомпании, осуществляющие перелеты между Москвой и Китаем, будут выполнять рейсы только из терминала F в Шереметьево.

Ранее сообщалось о выявлении в России первых двух случаев заражение коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая. Роспотребнадзор заявил, что состояние заболевших остается стабильным, без клинических проявлений и температуры. Также ведомство предупредило об особой опасности коронавируса для пожилых людей и порекомендовало россиянам не посещать Китай, ограничить участие в массовых мероприятиях и следить за гигиеной.