Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Власти России приняли решение о начале эвакуации россиян из китайских городов Ухань и Хубэй. Об этом в пятницу, 31 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По предварительным данным, в Ухане находится около 300 россиян, а в провинции Хубэй — 341. До 4 февраля будут возвращены граждане РФ, находящиеся на Хайнане.

Ранее сообщалось, что в России выявлены два человека, заболевших вирусом. Оба оказались гражданами Китая.

О вспышке смертельно опасной пневмонии власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Очагом распространения инфекции мог стать мясной рынок в городе Ухань. Город расположен в центральной части КНР. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться в 20 стран. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.