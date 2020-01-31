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Россия закрывает границу с Монголией из-за вируса тяжелой пневмонии в Китае

Россия закрывает границу с Монголией из-за вируса тяжелой пневмонии в Китае

 Горбачев возмутился словами Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны

Горбачев возмутился словами Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Корреспондент ФАН посетил освобожденный от боевиков город Маарет ан-Нуман в Идлибе

Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке

Вашингтон пытается «сохранить лицо», скрывая реальное число своих жертв на Ближнем Востоке
16:14   31 Января 2020
Россия

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Власти России приняли решение о начале эвакуации россиян из китайских городов Ухань и Хубэй. Об этом в пятницу, 31 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По предварительным данным, в Ухане находится около 300 россиян, а в провинции Хубэй  — 341. До 4 февраля будут возвращены граждане РФ, находящиеся на Хайнане.

Ранее сообщалось, что в России выявлены два человека, заболевших вирусом. Оба оказались гражданами Китая.

О вспышке смертельно опасной пневмонии власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Очагом распространения инфекции мог стать мясной рынок в городе Ухань. Город расположен в центральной части КНР. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться в 20 стран. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #голикова

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