Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
15:47   31 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу. Об этом он заявил в ходе брифинга по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, которые состоялись в пятницу, 31 января. 

По словам Зеленского, он надеется, что США будут активно привлечены к «процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма». Глава Украины заявил, что для этого Соединенные Штаты могли бы выделить отдельное должностное лицо. 

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

С июля 2017-го до сентября 2019 года пост спецпредставителя США по Украине занимал Курт Волкер, но он ушел в отставку после того, когда его имя стали упоминать в СМИ в негативном ключе в связи с расследованием о давлении президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. После этого американские журналисты предположили, что должность упразднят, так как Вашингтон не может найти кандидата на этот пост. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #донбасс #украина #помпео #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...