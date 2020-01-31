Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу. Об этом он заявил в ходе брифинга по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, которые состоялись в пятницу, 31 января.

По словам Зеленского, он надеется, что США будут активно привлечены к «процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма». Глава Украины заявил, что для этого Соединенные Штаты могли бы выделить отдельное должностное лицо.

С июля 2017-го до сентября 2019 года пост спецпредставителя США по Украине занимал Курт Волкер, но он ушел в отставку после того, когда его имя стали упоминать в СМИ в негативном ключе в связи с расследованием о давлении президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. После этого американские журналисты предположили, что должность упразднят, так как Вашингтон не может найти кандидата на этот пост.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра».