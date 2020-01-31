Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
15:50   31 Января 2020
Россия

Автоэксперт Хайцеэр считает, что новые штрафы только усилят нервозность водителей

Автоэксперт Хайцеэр считает, что новые штрафы только усилят нервозность водителей

Минюст предложил в несколько раз повысить штрафы для водителей. Новая версия КоАП уже опубликована. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» назвал новвоедение «палкой о двух концах».

По словам эксперта, инициатива глобально не повлияет на снижение аварийной ситуации, поскольку и сейчас штрафы серьезно бьют по карману. Хайцеэр предложил соотносить доходы населения с суммой штрафа.

Повышая штрафы, чиновники и депутаты прежде всего думают не о безопасности дорожного движения, а о пополнении кошелька государства. Ведь чтобы выплачивать пенсии и пособия, нужны деньги.

«Это вводит водителей в состояние нервозности. То есть нервозность повысится, а количество нарушителей — оно не принципиально уменьшится», — добавил автоэксперт.

Хайцеэр не исключил, что новые штрафы повлияют не только на раздражение людей, находящихся за рулем, а может, даже уменьшат количество машин, которые выезжают на дорогу.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#скорость #штрафы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...