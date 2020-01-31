Автоэксперт Хайцеэр считает, что новые штрафы только усилят нервозность водителей

Минюст предложил в несколько раз повысить штрафы для водителей. Новая версия КоАП уже опубликована. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» назвал новвоедение «палкой о двух концах».

По словам эксперта, инициатива глобально не повлияет на снижение аварийной ситуации, поскольку и сейчас штрафы серьезно бьют по карману. Хайцеэр предложил соотносить доходы населения с суммой штрафа.

Повышая штрафы, чиновники и депутаты прежде всего думают не о безопасности дорожного движения, а о пополнении кошелька государства. Ведь чтобы выплачивать пенсии и пособия, нужны деньги.

«Это вводит водителей в состояние нервозности. То есть нервозность повысится, а количество нарушителей — оно не принципиально уменьшится», — добавил автоэксперт.

Хайцеэр не исключил, что новые штрафы повлияют не только на раздражение людей, находящихся за рулем, а может, даже уменьшат количество машин, которые выезжают на дорогу.