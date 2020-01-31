Медиагруппа «Патриот» приглашает обсудить «куплю-продажу» оппозиционных СМИ Ходорковским

Пресс-конференция «Ходорковский купил российскую оппозицию» пройдет в понедельник, 3 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» приглашают журналистов поучаствовать в дискуссии.

Исследования ФАН показали, что после покупки несистемной оппозиции команда Ходорковского перешла к системной оппозиции и начала активно «обрабатывать» партию КПРФ. Такое вмешательство может быть опасно для России накануне очередного выборного цикла. На пресс-конференции предоставят факты поддержки несистемной оппозиции беглым олигархом и результаты расследования ФАН.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук не только лично приглашает всех заинтересованных журналистов поучаствовать в обсуждении, но и бросает вызов либеральным и оппозиционным СМИ:

«Мы готовы выслушать позицию оппозиционных и либеральных СМИ, позицию Ходорковского и защитить свою позицию, если они в состоянии прийти к нам в медиацентр и эту позицию нам донести. Или они могут выносить свою позицию только в рамках одностороннего освещения своей деятельности на базе своих изданий? Приходите, если у вас хватит смелости, и предоставьте свои доказательства и опровержения нашим фактам и доказательствам».

В качестве экспертов на пресс-конференции будут присутствовать:

- Виталий Серуканов, общественный деятель, правозащитник, юрист;

- Руслан Осташко, главный редактор проекта PolitRussia.com;

- Сергей Ушаков и Наталья Макеева (авторы расследований ФАН);

- и другие знаковые фигуры для медиасферы России.

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