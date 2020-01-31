Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
15:41   31 Января 2020
Россия

Власти США приказали задерживать иранцев на границе

Власти США приказали задерживать иранцев на границе

США отдали приказ задерживать на границе иранских граждан. Соответствующий документ распространил телеканал CNN в пятницу, 31 января. 

По данным телеканала, в его распоряжение попал документ, согласно которому правительство Вашингтона приказало военных на приграничных пунктах США и Канады задерживать и допрашивать иранских граждан. 

Отмечается, что власти Соединенных Штатов призвали американских пограничников проверять всех родившихся в Иране, Ливане или Палестине, а также тех, кто контактирует с лицами в этих странах. 

При этом таможенная служба США опровергла задержание иранцев на некоторых пунктах пересечения границы, напомнил американский телеканал. 

Ранее члены иранского парламента единогласно проголосовали за вывод военнослужащих США из страны, а в Багдаде прошли массовые демонстрации населения под лозунгами «Yankee, go home!». Поводом для такой реакции стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. На это Тегеран ответил операцией «Мученик Сулеймани», обстреляв американские базы в Ираке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...