Власти США приказали задерживать иранцев на границе

США отдали приказ задерживать на границе иранских граждан. Соответствующий документ распространил телеканал CNN в пятницу, 31 января.

По данным телеканала, в его распоряжение попал документ, согласно которому правительство Вашингтона приказало военных на приграничных пунктах США и Канады задерживать и допрашивать иранских граждан.

Отмечается, что власти Соединенных Штатов призвали американских пограничников проверять всех родившихся в Иране, Ливане или Палестине, а также тех, кто контактирует с лицами в этих странах.

При этом таможенная служба США опровергла задержание иранцев на некоторых пунктах пересечения границы, напомнил американский телеканал.

Ранее члены иранского парламента единогласно проголосовали за вывод военнослужащих США из страны, а в Багдаде прошли массовые демонстрации населения под лозунгами «Yankee, go home!». Поводом для такой реакции стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. На это Тегеран ответил операцией «Мученик Сулеймани», обстреляв американские базы в Ираке.