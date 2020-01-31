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16:01   31 Января 2020
Россия

Милонов заявил, что организаторы беспорядков отнимают у россиян право на мирный протест

Милонов заявил, что организаторы беспорядков отнимают у россиян право на мирный протест

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что никто из организаторов массовых протестов в России не получил заслуженного наказания.

Парламентарий вновь выступил за ужесточение наказаний за организацию массовых протестов, ведь именно они, по его словам, посягают на право россиян на мирный протест.

Беседуя с журналистами издания «НьюИнформ» Милонов отметил, что организаторы несанкционированных акций по факту крадут у честных людей их конституционное право митинговать мирно.

«Они воруют конституционное право граждан на мирный протест, которое закреплено в федеральном законе. Они подменяют право на мирный протест правом на организацию массовых беспорядков. Таким образом, честные люди, которые хотят выйти на мирные акции, лишены этого права», — объяснил собеседник издания.

Милонов добавил, что ни один из организаторов незаконных протестов «не получил заслуженного наказания». 

Сегодня в Чили продолжаются протесты на фоне смерти болельщика футбольного клуба «Коло-Коло», которого сбил полицейский автомобиль после матча. Накануне во время разгоревшихся беспорядков погиб один из манифестантов. Так, утром 30 января число задержанных достигло 41 человека, протестующие сожгли несколько автобусов и разграбили ряд супермаркетов, а также нападения на участки полиции.

Летние протесты в Москве, развернувшиеся после отстранения за серьезные нарушения ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму, российская полиция действовала профессионально и слаженно. Именно благодаря этому удалось остановить волну незаконных массовых акций. На данный момент многие эксперты сходятся во взглядах на то, что стране требуются более жесткие законы в области наказания за организацию незаконных протестов.

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Автор: Лев Кандинский
#протесты

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