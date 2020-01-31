Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

Россия эвакуирует своих граждан из Уханя и Хубэя

 Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну

Сюткин не обиделся на Украину за запрет на въезд в страну
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
15:19   31 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну российскому музыканту Валерию Сюткину. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook. 

В сообщении указано, что въезд артисту запрещен «за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ». Украинская спецслужба уточнила, что в список попадают те иностранцы, которые «несут угрозу национальной безопасности Украины». В частности, в качестве угрозы СБУ считает слова музыкантов в поддержку воссоединения Крыма и России. 

Концерт Валерия Сюткина в Киеве запланирован на 27 апреля. Пока неизвестно, вернут ли деньги всем, кто уже успел приобрести билеты. 

Ранее в СБУ сообщили, что не пустили на территорию страны более пяти тысяч россиян, начиная с 2014 года. В 2019 году ведомство отказало во въезде на Украину более 7,3 тысячи гражданам РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #запрет #сбу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...