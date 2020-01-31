Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну российскому музыканту Валерию Сюткину. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В сообщении указано, что въезд артисту запрещен «за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ». Украинская спецслужба уточнила, что в список попадают те иностранцы, которые «несут угрозу национальной безопасности Украины». В частности, в качестве угрозы СБУ считает слова музыкантов в поддержку воссоединения Крыма и России.

Концерт Валерия Сюткина в Киеве запланирован на 27 апреля. Пока неизвестно, вернут ли деньги всем, кто уже успел приобрести билеты.

Ранее в СБУ сообщили, что не пустили на территорию страны более пяти тысяч россиян, начиная с 2014 года. В 2019 году ведомство отказало во въезде на Украину более 7,3 тысячи гражданам РФ.