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15:12   31 Января 2020
Россия

Путин уволил Кротова с должности полпреда в Конституционном суде

Путин уволил Кротова с должности полпреда в Конституционном суде

Российский лидер Владимир Путин уволил Михаила Кротова с должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, поводом для увольнения стал переход Кротова на другую работу. Документ вступает в силу со дня его подписания, передает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом освободил Кротова Михаила Валентиновича от должности полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении Кремля.

Кротов родился в 1963 году в Ленинграде. Окончил юридический факультет ЛГУ, ныне  — СПБГУ, в 1985 году. Имеет звание кандидата юридических наук. С февраля по ноябрь 2005 года занимал должность первого заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Газпром-Медиа». С 7 ноября 2005 года по сегодняшний день — полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде РФ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #кротов

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