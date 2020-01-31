Путин обсудил с членами Совбеза «сделку века» и коронавирус

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, где обсуждалась так называемая «сделка века» и ситуация вокруг смертельного коронавируса. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства обсудил с членами Совбеза социально-экономическую повестку дня. Путин также передал мнение израильской стороны о «сделке века», предложенной президентом США Дональдом Трампом.

«Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель план США по ближневосточному регулированию а также актуальную ситуацию на Украине, в Ливии и Сирии.