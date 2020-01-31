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15:00   31 Января 2020
Россия

Путин обсудил с членами Совбеза «сделку века» и коронавирус

Путин обсудил с членами Совбеза «сделку века» и коронавирус

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, где обсуждалась так называемая «сделка века» и ситуация вокруг смертельного коронавируса. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

По словам Пескова, глава государства обсудил с членами Совбеза социально-экономическую повестку дня. Путин также передал мнение израильской стороны о «сделке века», предложенной президентом США Дональдом Трампом. 

«Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ. 

Ранее сообщалось, что президент РФ обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель план США по ближневосточному регулированию а также актуальную ситуацию на Украине, в Ливии и Сирии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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