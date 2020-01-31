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15:14   31 Января 2020
Россия

Соколов уверен, что Турция понесет серьезные потери в случае открытого конфликта с ЛНА

Соколов уверен, что Турция понесет серьезные потери в случае открытого конфликта с ЛНА

Специалист по геополитике Константин Соколов уверен, что Турция не будет вступать в открытый конфликт с Ливийской национальной армией, опасаясь серьезных потерь в сражении с хорошо обученной армией Хафтара. Об этом эксперт заявил в интервью изданию «Слово и Дело».

Такое заявление сделал Соколов на фоне поддержки Турцией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в гражданском конфликте в Ливии: страна отправляет ПНС вооружение и поддерживает численность их ополчения высланными из Сирии боевиками. При этом на международной конференции по Ливии, прошедшей 19 января в Берлине, было принято единогласное решение не допускать вмешательства третьих сторон в конфликт североафриканской страны.

«Я думаю, что так просто Турция не откажется от своего участия в процессе, особенно в силовой его части. Хотя давление на нее со стороны мирового общественного мнения, наверное, должно ее немного притормозить. С моей точки зрения, Ливийская национальная армия обладает достаточно серьезным потенциалом и ввязываться в прямое противостояние с ней для Турции будет означать длительный и тяжелый конфликт», — заявил эксперт.

Соколов уверен, что Турция понесет серьезные потери в случае открытого конфликта с ЛНА

Соколов отметил, что Турция опасается открытого противостояния с ЛНА в том числе из-за специфики ливийского менталитета: граждане Ливии — мужественные и смелые люди, с которыми боятся воевать даже опытные турецкие военные и войска НАТО.

Ранее сообщалось, что боевики ПНС Ливии теряют высланное им Турцией вооружение в боях с ЛНА: в сети появляются фотографии уничтоженных армией Хафтара турецких бронетранспортеров и сбитых беспилотников.

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Автор: Тимофей Булочкин
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