Мишустин ждет успеха от междунарожных переговоров ЕАЭС по свободной торговле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает на успешные переговоры Евразийского экономического союза с Египтом и Израилем по зоне свободной торговли. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитываем, что в 2020 году мы серьезно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем, а также начнем консультации с индийской стороной по либерализации товарных потоков», — заявил Мишустин.

Глава Кабмина отметил, что приоритетом ЕАЭС остается сотрудничество со странами СНГ и его укрепление: в этом вопросе союз приветствует интерес Узбекистана к взаимодействию с организацией. Ранее союз подписал соглашения о свободной торговле с Сербией и Сингапуром, также вступили в силу поправки о торговле с Ираном и вступил в силу договор о торгово-экономических связях с КНР.

Ранее глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что будущее его страны тесно связано с ЕАЭС и привел в качестве примера помощь РФ Киргизии и медицинские льготы в России для киргизских граждан.