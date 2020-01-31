Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Внимание крупнейшего издания столицы США к открытому письму главы российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, в котором он призывает освободить из ливийской тюрьмы незаконно удерживаемых граждан РФ, является знаком солидарности с требованием российского общества. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел председатель международного центра безопасности «Миротворец», член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

«С точки зрения моральных и морально-этических и любых других представлений, любая защита наших соотечественников, которые попали в беду, в стесненное положение в зарубежных странах, она востребована. То, что Малькевич обратился с такой открытой просьбой, он прав. Это нормальная форма защиты соотечественников, нужно выбирать любые формы их защиты. Точно также мы боремся за судьбу танкиста Юрия Меля, который сидит в литовской тюрьме. Вся работа по защите соотечественников воспринимается позитивно обществом. А то, что отреагировал The Washington Post, достаточно хороший, позитивный знак, что они это восприняли, как действие со стороны нашего общества», — оценил Аничкин.

В отличие от калининградца, полковника запаса российской армии Юрия Меля, который уже пять лет дожидается приговора в литовской тюрьме по делу о конфликте у Вильнюсской телебашни в 1991 году, положение ливийских узников более печально. Сотрудников ФЗНЦ Максима Шугаля и Самера Суэйфана удерживают в частной тюрьме «Митига» с мая прошлого года. Россияне проводили в Ливии официальные социологические исследования, их захватили боевики группировки RADA под началом Абд аль-Рауфа Кары, которого ООН признает террористом.

Подконтрольная RADA «Митига» не похожа на тюрьмы Евросоюза. В октябре прошлого года корреспонденты ФАН узнали о бесчеловечных условиях в тесных застенках: боевики Кары практикуют психологическое давление и пытают заключенных.

«Там есть специальный блок для допросов и записи показаний. Как мне говорил сын, который провел там уже два года, это место находится в помещении для охраны рядом с первым и вторым сектором. В первой комнате этого блока людей пытают, подвешивая их в наручниках за руки и избивают трубой по всей поверхности тела. От этого человек теряет возможность нормально передвигаться», — делился подробностями с ФАН источник.

По данным ФЗНЦ, Шугалея и Суэйфана охранники заставили пройти через имитацию смертной казни, пытаясь выбить признательные показания. В своем письме Малькевич призывает главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, под эгидой которого действует RADA, следовать взятым на себя обязательствам на ливийской международной конференции в Берлине. В итоговом документе мероприятия, на котором был господин Саррадж, прописана необходимость освобождения незаконно задержанных узников ливийских тюрем.